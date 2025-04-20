Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
60,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
140.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
353.7 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Північна, 34
358.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
358.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
359.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
359.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
364.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
112.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
113.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Шепарда Алана, 17
133.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1