Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівБрестажин (Brestazhin)

Брестажин (Brestazhin) (361272) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Брестажин (Brestazhin)
Ціна в місті Київ
від 779,40 грн
Без рецепта
30 шт від 779,40 грн
В наявності в 164 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів