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Брестажин (Brestazhin)
Брестажин (Brestazhin)
Чернігів
(адресу не вказано)
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
67.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 53
85.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 16
115.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
115.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 1
116.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-Б
118.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
120.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
121.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
121.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
121.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
122.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
122.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
123.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 14
123.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 12
123.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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