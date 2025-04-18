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Брестажин (Brestazhin)
Брестажин (Brestazhin)
Харків
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 66
131.3 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-0,10 грн
973,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
282.3 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
305.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
307.3 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
309.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
309.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
374.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 86
378.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
388.5 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
392.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
399.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
400.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
979,00
Економія при броні:
-29,37 грн
949,63
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 1
401.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-0,10 грн
973,30
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
940,00
Економія при броні:
-18,80 грн
921,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
402.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосницька, 19-В
402.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
408.3 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
409.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
324,14
Економія при броні:
-13,52 грн
310,62
грн
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