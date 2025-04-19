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Брестажин (Brestazhin)
Брестажин (Brestazhin)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
192.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
342.5 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
345.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-40,60 грн
932,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
375.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 1
403.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-0,10 грн
973,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 27
403.5 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 3-А
408.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
427.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
839,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 75
427.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
839,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
427.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52/2
427.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
879,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
427.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
879,00
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
428.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
973,40
Економія при броні:
-81,20 грн
892,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
428.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 86
430.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
435.9 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
979,00
Економія при броні:
-29,37 грн
949,63
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
940,00
Економія при броні:
-18,80 грн
921,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
437.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
914,00
грн
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