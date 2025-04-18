Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
2.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
2.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
2.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
972,00
Економія при броні: -68,04 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
2.4 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
2.6 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Брестажин таблетки №30
Веліт Біофарма
324,14
Економія при броні: -15,32 грн