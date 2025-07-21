Ліпофарм (Lipopharm)
Ліпофарм інструкція із застосування
Показання до застосування
Додаткове джерело коензиму Q10 та альфа-ліпоєвої кислоти; сприяє покращенню вуглеводного і ліпідного обміну, метаболічних та енергетичних процесів в організмі.
Склад
Альфа-ліпоєва кислота — 240,0 мг, коензим Q10 (убіхінон) — 100,0 мг. Допоміжні компоненти: крохмаль картопляний — 56 мг, наповнювач кальцію стеарат — 4 мг.
Опис діючих речовин
Альфа-ліпоєва кислота (АЛК) — природний коензим мітохондріального комплексу, який каталізує окисне декарбоксилювання α-кетокислот (пірувату і α-кетоглутарату), регулює аеробні процеси енергоутворення в клітині, займає важливе місце в утилізації вуглеводів і здійсненні нормального енергетичного обміну клітини, сприяє зниженню концентрації глюкози в крові, що зменшує ризик розвитку цукрового діабету, позитивно впливає на ліпідний профіль. АЛК є потужним ендогенним і екзогенним антиоксидантом, знижує підвищений ризик окисного пошкодження клітин, що уповільнює їх вікзалежне старіння. АЛК позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам’ять, настрій і пізнавальні функції, оптимізує функцію печінки.
Коензим Q10 відіграє важливу роль в процесах клітинного енергообміну, виконуючи коферментну і антиоксидантну функції, і може успішно використовуватися в лікувальних і профілактичних програмах при різних захворюваннях у дорослих і дітей. Коензим Q10 ефективно захищає ліпіди біологічних мембран і ліпопротеїдні частинки крові фосфоліпіди («мембранний клей») від руйнівних процесів перекисного окислення, оберігає ДНК і білки організму від окисної модифікації активними формами кисню (АФК). З віком біосинтез коензиму Q10 прогресивно знижується, а його витрата зростає при фізичних, емоційних навантаженнях і окисному стресі в патогенезі різних серцево-судинних захворювань.
Реалізація механізмів дії α-ліпоєвої кислоти і кoензиму Q10 визначає їх важливе, а іноді й ключове значення в:
— підвищенні толерантності до фізичного навантаження, у тому числі у кардіологічних хворих;
— нормалізації ліпідного складу крові;
— регуляції рівня глюкози і поліпшення реологічних властивостей крові;
— стимуляції процесу енергетичного спалювання жирів, що забезпечує ефективне зниження ваги у повних людей;
— підвищенні скорочувальної здатності міокарда і поперечно-смугастої мускулатури;
— покращенні кровотоку в міокарді;
— антиаритмічній і гіпотензивній дії;
— антиатеросклеротичному ефекті;
— стимуляції процесів кровотворення;
— імуномодуляції;
— онко- і гепатопротекторному ефекті;
— апоптозі та уповільненні процесів старіння.
Спосіб застосування
Дорослим по 1–2 капсули на добу за 30 хвилин до першого вживання їжі, запивати водою. Не перевищувати рекомендовану добову норму вживання. Мінімальний курс прийому — 2 місяці. При необхідності курс можна повторити. За призначенням лікаря добова доза і курс застосування можуть бути змінені.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, діти.
Форма випуску
Капсули 400 мг №30, №60 в упаковці.
Термін придатності
36 місяців.