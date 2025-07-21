Альфа-ліпоєва кислота (АЛК) — природний коензим мітохондріального комплексу, який каталізує окисне декарбоксилювання α-кетокислот (пірувату і α-кетоглутарату), регулює аеробні процеси енергоутворення в клітині, займає важливе місце в утилізації вуглеводів і здійсненні нормального енергетичного обміну клітини, сприяє зниженню концентрації глюкози в крові, що зменшує ризик розвитку цукрового діабету, позитивно впливає на ліпідний профіль. АЛК є потужним ендогенним і екзогенним антиоксидантом, знижує підвищений ризик окисного пошкодження клітин, що уповільнює їх вікзалежне старіння. АЛК позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам’ять, настрій і пізнавальні функції, оптимізує функцію печінки.

Коензим Q10 відіграє важливу роль в процесах клітинного енергообміну, виконуючи коферментну і антиоксидантну функції, і може успішно використовуватися в лікувальних і профілактичних програмах при різних захворюваннях у дорослих і дітей. Коензим Q10 ефективно захищає ліпіди біологічних мембран і ліпопротеїдні частинки крові фосфоліпіди («мембранний клей») від руйнівних процесів перекисного окислення, оберігає ДНК і білки організму від окисної модифікації активними формами кисню (АФК). З віком біосинтез коензиму Q10 прогресивно знижується, а його витрата зростає при фізичних, емоційних навантаженнях і окисному стресі в патогенезі різних серцево-судинних захворювань.

Реалізація механізмів дії α-ліпоєвої кислоти і кoензиму Q10 визначає їх важливе, а іноді й ключове значення в:

— підвищенні толерантності до фізичного навантаження, у тому числі у кардіологічних хворих;

— нормалізації ліпідного складу крові;

— регуляції рівня глюкози і поліпшення реологічних властивостей крові;

— стимуляції процесу енергетичного спалювання жирів, що забезпечує ефективне зниження ваги у повних людей;

— підвищенні скорочувальної здатності міокарда і поперечно-смугастої мускулатури;

— покращенні кровотоку в міокарді;

— антиаритмічній і гіпотензивній дії;

— антиатеросклеротичному ефекті;

— стимуляції процесів кровотворення;

— імуномодуляції;

— онко- і гепатопротекторному ефекті;

— апоптозі та уповільненні процесів старіння.