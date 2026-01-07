Київ
Ліпофарм (Lipopharm)
Ліпофарм (Lipopharm)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1254,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
919,69
Економія при броні:
-55,48 грн
864,21
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1559,63
Економія при броні:
-94,09 грн
1465,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Середня, 45
2.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
778,00
Економія при броні:
-32,46 грн
745,54
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1464,35
Економія при броні:
-76,36 грн
1387,99
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
814,73
Економія при броні:
-54,07 грн
760,66
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1455,18
Економія при броні:
-105,25 грн
1349,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
817,74
Економія при броні:
-49,55 грн
768,19
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1449,74
Економія при броні:
-152,77 грн
1296,97
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 19:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 19:00
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 15:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 15:00
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1449,60
Економія при броні:
-106,34 грн
1343,26
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
797,07
Економія при броні:
-28,88 грн
768,19
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1412,17
Економія при броні:
-115,20 грн
1296,97
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1450,29
Економія при броні:
-102,92 грн
1347,37
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1439,12
Економія при броні:
-159,58 грн
1279,54
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1296,46
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 15:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
891,75
Економія при броні:
-27,90 грн
863,85
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1510,66
Економія при броні:
-47,27 грн
1463,39
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1420,19
Економія при броні:
-140,65 грн
1279,54
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 15:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
814,58
Економія при броні:
-53,88 грн
760,70
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1455,87
Економія при броні:
-104,07 грн
1351,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
904,77
Економія при броні:
-40,70 грн
864,07
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1532,43
Економія при броні:
-68,93 грн
1463,50
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
918,10
Економія при броні:
-54,25 грн
863,85
грн
Забронювати
