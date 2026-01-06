Київ
Про товар
Ціни
Ліпофарм (Lipopharm)
Ліпофарм (Lipopharm)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 52 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 17:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1566,47
Економія при броні:
-98,09 грн
1468,38
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 17:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1448,52
Економія при броні:
-113,17 грн
1335,35
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1445,38
Економія при броні:
-110,03 грн
1335,35
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 17:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
744,00
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1348,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1539,98
Економія при броні:
-76,68 грн
1463,30
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
895,05
Економія при броні:
-31,10 грн
863,95
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1519,46
Економія при броні:
-52,80 грн
1466,66
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
919,48
Економія при броні:
-54,90 грн
864,58
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1345,95
Економія при броні:
-80,36 грн
1265,59
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1433,81
Економія при броні:
-84,89 грн
1348,92
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
979,97
Економія при броні:
-63,86 грн
916,11
грн
Забронювати
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1570,37
Економія при броні:
-98,06 грн
1472,31
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
917,92
Економія при броні:
-53,18 грн
864,74
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1521,13
Економія при броні:
-255,54 грн
1265,59
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1562,60
Економія при броні:
-341,85 грн
1220,75
грн
Забронювати
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
4.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1423,06
Економія при броні:
-78,91 грн
1344,15
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 07.01 після 16:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню