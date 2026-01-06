Київ
Ліпофарм (Lipopharm)

Ліпофарм (Lipopharm)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 52 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1566,47
Економія при броні: -98,09 грн
1468,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1448,52
Економія при броні: -113,17 грн
1335,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1445,38
Економія при броні: -110,03 грн
1335,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
744,00 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1348,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1539,98
Економія при броні: -76,68 грн
1463,30 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
895,05
Економія при броні: -31,10 грн
863,95 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1519,46
Економія при броні: -52,80 грн
1466,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
919,48
Економія при броні: -54,90 грн
864,58 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1345,95
Економія при броні: -80,36 грн
1265,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1433,81
Економія при броні: -84,89 грн
1348,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
979,97
Економія при броні: -63,86 грн
916,11 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1570,37
Економія при броні: -98,06 грн
1472,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
917,92
Економія при броні: -53,18 грн
864,74 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1521,13
Економія при броні: -255,54 грн
1265,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1562,60
Економія при броні: -341,85 грн
1220,75 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
4.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1423,06
Економія при броні: -78,91 грн
1344,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
ГоловнаКошикОбране