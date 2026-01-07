Київ
Про товар
Ціни
Ліпофарм (Lipopharm)
Ліпофарм (Lipopharm)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 234 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 18:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 18:00
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1296,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1513,68
Економія при броні:
-95,58 грн
1418,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
835,60
Економія при броні:
-35,64 грн
799,96
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1494,91
Економія при броні:
-74,27 грн
1420,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1487,88
Економія при броні:
-73,53 грн
1414,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
835,52
Економія при броні:
-35,54 грн
799,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1449,61
Економія при броні:
-99,87 грн
1349,74
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
840,33
Економія при броні:
-41,32 грн
799,01
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1427,83
Економія при броні:
-77,10 грн
1350,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
792,69
Економія при броні:
-29,34 грн
763,35
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
849,38
Економія при броні:
-49,45 грн
799,93
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1443,20
Економія при броні:
-102,04 грн
1341,16
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 08.01 після 18:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 08.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
806,96
Економія при броні:
-46,94 грн
760,02
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1517,55
Економія при броні:
-96,64 грн
1420,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1480,58
Економія при броні:
-62,04 грн
1418,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
802,25
Економія при броні:
-39,03 грн
763,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1527,86
Економія при броні:
-105,14 грн
1422,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1459,35
Економія при броні:
-51,66 грн
1407,69
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню