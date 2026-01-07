Київ
Ліпофарм (Lipopharm)

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1296,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1513,68
Економія при броні: -95,58 грн
1418,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
835,60
Економія при броні: -35,64 грн
799,96 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1494,91
Економія при броні: -74,27 грн
1420,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1487,88
Економія при броні: -73,53 грн
1414,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
835,52
Економія при броні: -35,54 грн
799,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1449,61
Економія при броні: -99,87 грн
1349,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
840,33
Економія при броні: -41,32 грн
799,01 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1427,83
Економія при броні: -77,10 грн
1350,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
792,69
Економія при броні: -29,34 грн
763,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
849,38
Економія при броні: -49,45 грн
799,93 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1443,20
Економія при броні: -102,04 грн
1341,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
806,96
Економія при броні: -46,94 грн
760,02 грн
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1517,55
Економія при броні: -96,64 грн
1420,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1480,58
Економія при броні: -62,04 грн
1418,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
802,25
Економія при броні: -39,03 грн
763,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1527,86
Економія при броні: -105,14 грн
1422,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1459,35
Економія при броні: -51,66 грн
1407,69 грн
