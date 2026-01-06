Київ
Про товар
Ціни
Ліпофарм (Lipopharm)
Ліпофарм (Lipopharm)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 138 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
825,35
Економія при броні:
-62,08 грн
763,27
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1403,30
Економія при броні:
-60,71 грн
1342,59
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
854,83
Економія при броні:
-55,24 грн
799,59
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1452,46
Економія при броні:
-107,48 грн
1344,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1428,37
Економія при броні:
-85,94 грн
1342,43
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 10.01 після 15:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1416,10
Економія при броні:
-71,10 грн
1345,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 10.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1482,40
грн
Забрати 10.01 після 16:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
268,43
Економія при броні:
-16,57 грн
251,86
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1433,41
Економія при броні:
-131,74 грн
1301,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
903,72
Економія при броні:
-38,92 грн
864,80
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1534,80
Економія при броні:
-66,09 грн
1468,71
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
865,80
грн
Забрати 10.01 після 16:00
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1416,10
Економія при броні:
-71,10 грн
1345,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
541,22
Економія при броні:
-35,81 грн
505,41
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
838,25
Економія при броні:
-82,55 грн
755,70
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1499,63
Економія при броні:
-194,39 грн
1305,24
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
836,80
Економія при броні:
-37,29 грн
799,51
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1497,06
Економія при броні:
-76,27 грн
1420,79
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
895,10
Економія при броні:
-31,10 грн
864,00
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1484,59
Економія при броні:
-191,94 грн
1292,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
896,64
Економія при броні:
-32,74 грн
863,90
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
854,91
Економія при броні:
-55,57 грн
799,34
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1529,44
Економія при броні:
-110,23 грн
1419,21
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1481,72
Економія при броні:
-60,37 грн
1421,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1350,36
Економія при броні:
-60,55 грн
1289,81
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1520,41
Економія при броні:
-100,25 грн
1420,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1470,46
Економія при броні:
-102,89 грн
1367,57
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
302,58
Економія при броні:
-14,55 грн
288,03
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1505,37
Економія при броні:
-159,13 грн
1346,24
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №30
Фармаком
846,98
Економія при броні:
-156,65 грн
690,33
грн
Забронювати
Ліпофарм капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
1515,25
Економія при броні:
-211,88 грн
1303,37
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню