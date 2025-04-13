Фармакодинаміка.

Аморолфін — протигрибковий препарат для місцевого застосування. Аморолфін належить до нового хімічного класу та чинить фунгіцидну дію, що обумовлена зміною клітинної мембрани внаслідок порушення біосинтезу стеринів. Вміст ергостеролу знижується, і в той же час атипові стеричні неплоскі стероли накопичуються.

Аморолфін має широкий протигрибковий спектр дії.

Проявляє високу активність (MIК < 2 мкг/мл) in vitro щодо:

- дріжджових грибів: Candida, Cryptococcus, Malassezia;

- дерматофітів: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton;

- пліснявих грибів: Hendersonula, Alternaria, Scopulariopsis;

- грибів із сімейства Dematiaceae: Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella;

- диморфних грибів: Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.

Бактерії не є чутливими до аморолфіну, за винятком Actinomyces. Propionibacterium acnes слабочутливі до аморолфіну.

Фармакокінетика.

Після нанесення розчину на нігті аморолфін проникає у нігтьову пластину, що дає можливість видалити важкодоступні гриби у нігтьовому ложі. Системна абсорбція активної речовини дуже низька при такому способі застосування.

При тривалому використанні лаку для нігтів Оніхелп ознаки накопичення препарату в організмі відсутні.