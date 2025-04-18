Київ (адресу не вказано)
Доступно в 472 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
554,20 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
831,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
623,30
Економія при броні: -133,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
497,00
Економія при броні: -38,11 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
791,60
Економія при броні: -112,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
581,45
Економія при броні: -28,48 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
872,77
Економія при броні: -42,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
554,20 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
831,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
554,20 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
865,27
Економія при броні: -35,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
497,27
Економія при броні: -55,24 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
722,32
Економія при броні: -65,61 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
605,60
Економія при броні: -130,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
493,23
Економія при броні: -54,51 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
831,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
570,50
Економія при броні: -80,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
497,31
Економія при броні: -16,17 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
831,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
554,20 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
708,28
Економія при броні: -64,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
554,20 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
831,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо