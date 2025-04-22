Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
802,80
Економія при броні: -68,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
593,63
Економія при броні: -36,23 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
558,90 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
838,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Белупо
578,37
Економія при броні: -21,39 грн
Оніхелп лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Белупо
771,53
Економія при броні: -91,39 грн