АМОРОЛЬФІН (AMOROLFINUM) Діюча речовина
аморольфін — протигрибковий засіб. Надає при місцевому застосуванні фунгіцидну і фунгістатичну дію, засноване на пошкодженні клітинної мембрани грибів.
Аморольфін має широкий спектр дії. Активний відносно дріжджових грибів (Candida, Malassezia або Pityrosporum, Cryptococcus), дерматофітів (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), цвілевих грибів (Alternaria, Scytalidium, Scopulariopsis, Hendersonula, Aspergillus), темнофарбованих грибів (Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella), диморфних грибів (Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix). Надає на дерматофіти аддитивное і навіть синергічну дію з декількома протигрибковими препаратами, включаючи кетоконазол, ітраконазол, тербінафін і гризеофульвін. Бактерії нечутливі до аморольфіну.
Системне всмоктування аморольфіна при використанні лаку для нігтів вкрай низька.
оніхомікози, спричинені дерматофітами, дріжджовими та пліснявими грибами.
при лікуванні оніхомікозу аморольфін наносять на уражені нігті пальців кистей або стоп 1-2 рази в тиждень. Лікування слід безперервно продовжувати до тих пір, поки не виросте новий ніготь і уражені ділянки не відновляться повністю. Тривалість курсу лікування залежить від вираженості і локалізації інфекції. Зазвичай курс складає 6 міс при ураженні нігтів пальців рук або 9-12 міс — нігтів пальців ніг.
підвищена чутливість до аморольфіну.
при застосуванні лаку для нігтів не рекомендується користуватися косметичним лаком для нігтів і штучними нігтями.