при лікуванні оніхомікозу аморольфін наносять на уражені нігті пальців кистей або стоп 1-2 рази в тиждень. Лікування слід безперервно продовжувати до тих пір, поки не виросте новий ніготь і уражені ділянки не відновляться повністю. Тривалість курсу лікування залежить від вираженості і локалізації інфекції. Зазвичай курс складає 6 міс при ураженні нігтів пальців рук або 9-12 міс — нігтів пальців ніг.