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Активні речовини — “А”АМОРОЛЬФІН (AMOROLFINUM)

АМОРОЛЬФІН (AMOROLFINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Екзодерил® Лак лак для нігтів, 5 %, флакон, 2.5 мл, № 1; Сандоз Україна
Екзодерил® Лак Лак для нігтів, 5 %, флакон, 2.5 мл, № 1 Сандоз Україна
В 1030 аптеках
від 470,85 грн
Ціни в аптеках
Амодерм Нео лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Корпорація Артеріум
Амодерм Нео Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 958 аптеках
від 361,05 грн
Ціни в аптеках
Оніхелп лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 5 мл, з серветками, пилками і апплікаторами, з серв., пилками і апплік., № 1; Белупо
Оніхелп Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 5 мл, з серветками, пилками і апплікаторами, з серв., пилками і апплік., № 1 Белупо
В 313 аптеках
від 488,45 грн
Ціни в аптеках
Оніхелп лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, з серветками, пилками і апплікаторами, з серв., пилками і апплік., № 1; Белупо
Оніхелп Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, з серветками, пилками і апплікаторами, з серв., пилками і апплік., № 1 Белупо
В 244 аптеках
від 339,21 грн
Ціни в аптеках
Аморолфін-Інтелі лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, лікувальний, лікувальний, № 1; Інтелі Генерикс Норд
Аморолфін-Інтелі Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, лікувальний, лікувальний, № 1 Інтелі Генерикс Норд
Немає в наявності

аморольфін — протигрибковий засіб. Надає при місцевому застосуванні фунгіцидну і фунгістатичну дію, засноване на пошкодженні клітинної мембрани грибів.
Аморольфін має широкий спектр дії. Активний відносно дріжджових грибів (Candida, Malassezia або Pityrosporum, Cryptococcus), дерматофітів (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), цвілевих грибів (Alternaria, Scytalidium, Scopulariopsis, Hendersonula, Aspergillus), темнофарбованих грибів (Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella), диморфних грибів (Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix). Надає на дерматофіти аддитивное і навіть синергічну дію з декількома протигрибковими препаратами, включаючи кетоконазол, ітраконазол, тербінафін і гризеофульвін. Бактерії нечутливі до аморольфіну.
Системне всмоктування аморольфіна при використанні лаку для нігтів вкрай низька.

оніхомікози, спричинені дерматофітами, дріжджовими та пліснявими грибами.

при лікуванні оніхомікозу аморольфін наносять на уражені нігті пальців кистей або стоп 1-2 рази в тиждень. Лікування слід безперервно продовжувати до тих пір, поки не виросте новий ніготь і уражені ділянки не відновляться повністю. Тривалість курсу лікування залежить від вираженості і локалізації інфекції. Зазвичай курс складає 6 міс при ураженні нігтів пальців рук або 9-12 міс — нігтів пальців ніг.

підвищена чутливість до аморольфіну.

при застосуванні лаку для нігтів не рекомендується користуватися косметичним лаком для нігтів і штучними нігтями.