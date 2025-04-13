Дитячі зубні пасти, гелі та порошки

Зубна паста Паро (Toothpaste Paro)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "PARO"
ЗУБНА ПАСТА "PARO"
Amin kids 500 ppm 75 мл на основі амінофторида №1
Esro AG
від 456,87 грн
в 33 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "PARO"
ЗУБНА ПАСТА "PARO"
Amin 1250 ppm 75 мл на основі амінофторида №1
Esro AG
від 441,78 грн
в 12 аптеках
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Ціни в Київ
від 441,78 грн
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Характеристики
Виробник
Esro AG
Форма випуску
Amin kids
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби