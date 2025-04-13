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Зубна паста Паро (Toothpaste Paro)
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА "PARO"
Amin kids 500 ppm 75 мл на основі амінофторида №1
Esro AG
від
456,87
грн
в 33 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "PARO"
Amin 1250 ppm 75 мл на основі амінофторида №1
Esro AG
від
441,78
грн
в 12 аптеках
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Форма випуску
AMIN
AMIN KIDS
Пакування
500 ppm 75 мл
1250 ppm 75 мл
Ціни в
Київ
від
441,78
грн
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Характеристики
Виробник
Esro AG
Форма випуску
Amin kids
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
4.1.1.3. Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
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