Зубна паста Паро (Toothpaste Paro)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
2.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
463,80
Економія при броні: -22,02 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
529,61
Економія при броні: -25,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG