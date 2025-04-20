Зубна паста Паро (Toothpaste Paro)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
161.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Озерна, 4
218.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
449.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
453.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вітянська, 1
457.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
457.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
458.7 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
458.7 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
461.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
462.0 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
463.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
464.0 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN 1250 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
464.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
464.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
464.6 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG
471,00
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
465.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PARO" AMIN KIDS 500 ppm 75 мл №1
Esro AG