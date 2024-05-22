Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГель Емофлор (Gel Emoflor) Гель Емофлор (Gel Emoflor) (357073) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 473,82 грн Без рецепта 1 шт від 473,82 грн В наявності в 39 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Dr. Wild & Со.AG Форма випуску Intensive care Об'єм 75 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота