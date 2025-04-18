Київ
Гель Емофлор (Gel Emoflor)

Гель Емофлор (Gel Emoflor)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 81 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
686,25 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
686,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
690,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
670,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
670,67 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
666,39 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
652,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
652,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
666,39 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
652,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
666,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
690,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
652,10 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
2.6 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
652,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
686,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
670,70 грн
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