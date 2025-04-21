Гель Емофлор (Gel Emoflor)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
731,16
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
136.6 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
183.8 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
185.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
185.8 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
741,93
Економія при броні: -36,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Гатне, бульв. Приозерний, 6
185.9 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Чайки, вул. Лобановського, 35
185.9 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
188.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
188.7 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 16
189.6 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
190.7 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн