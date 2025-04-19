Гель Емофлор (Gel Emoflor)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
255.3 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
342.3 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
609,65
Економія при броні: -38,62 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
687,00
Економія при броні: -20,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
348.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
367.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
367.1 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
372.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
390.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
393.5 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
394.4 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
394.7 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive Care 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG