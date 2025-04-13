Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Комплекс колагену та гіалуронової кистлоти (Complex Collagen and Hyaluronic acid)

КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Ціни в Київ
від 1077,80 грн
В 595 аптеках
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки