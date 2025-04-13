Київ
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Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Комплекс колагену та гіалуронової кистлоти (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Ціни в
Київ
від
1077,80
грн
В 595 аптеках
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Ціни в
Київ
від
1077,80
грн
В 595 аптеках
Знайти в аптеках
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