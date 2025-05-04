Комплекс колагену та гіалуронової кистлоти (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 574 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1376,40
Економія при броні: -131,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1690,00
Економія при броні: -488,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1337,21
Економія при броні: -241,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1688,00
Економія при броні: -409,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1377,36
Економія при броні: -243,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1416,97
Економія при броні: -271,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1429,16
Економія при броні: -284,35 грн