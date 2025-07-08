Комплекс колагену та гіалуронової кистлоти (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1407,84
Економія при броні: -207,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1444,50
Економія при броні: -250,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1440,16
Економія при броні: -246,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1391,90
Економія при броні: -140,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1376,02
Економія при броні: -114,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб