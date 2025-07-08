Комплекс колагену та гіалуронової кистлоти (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1442,74
Економія при броні: -210,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1443,96
Економія при броні: -102,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1444,78
Економія при броні: -105,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1411,41
Економія при броні: -72,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1412,84
Економія при броні: -171,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1435,81
Економія при броні: -299,94 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1425,63
Економія при броні: -289,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
1359,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб