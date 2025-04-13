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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Батончик кокосовий (Coconut bar)
6 препаратів
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від
12,91
грн
в 168 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ"
40 г №1
Вітапак
від
13,00
грн
в 16 аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від
13,99
грн
в 8 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ З КАКАО В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ"
40 г №1
Вітапак
від
38,12
грн
в 8 аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У БІЛІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від
15,50
грн
в 3 аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК З АРОМАТОМ "PINA COLADA" У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від
15,33
грн
в 1 аптеці
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Ціни в
Київ
від
12,91
грн
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Характеристики
Виробник
Вітапак
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
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