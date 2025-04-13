Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Батончик кокосовий (Coconut bar)

6 препаратівЗнайти все в аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від 12,91 грн
в 168 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ"
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ"
40 г №1
Вітапак
від 13,00 грн
в 16 аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від 13,99 грн
в 8 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ З КАКАО В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ"
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ З КАКАО В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ"
40 г №1
Вітапак
від 38,12 грн
в 8 аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У БІЛІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У БІЛІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від 15,50 грн
в 3 аптеках
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ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК З АРОМАТОМ "PINA COLADA" У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК З АРОМАТОМ "PINA COLADA" У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR"
40 г №1
Вітапак
від 15,33 грн
в 1 аптеці
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