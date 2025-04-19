Батончик кокосовий (Coconut bar)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,21
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
24,07
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
21,52
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,16
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,50
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,65
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,95
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,87
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,91
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
19,91
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,17
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,47
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
18,47
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,32
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
24,70
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,67
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,01
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
25,64
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,68
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,80
Економія при броні: -1,15 грн