Батончик кокосовий (Coconut bar)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,35
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,08
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,70
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
20,29
Економія при броні: -0,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
20,89
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,11
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,59
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
17,89
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
19,14
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
20,16
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,98
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
21,59
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,62
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,09
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,79
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,57
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,94
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,62
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,66
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
19,71
Економія при броні: -0,90 грн