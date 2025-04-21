Батончик кокосовий (Coconut bar)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,84
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,79
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,18
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
17,92
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,24
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,24
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,84
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,04
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,50
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,13
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,77
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,19
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,93
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,18
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,15
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,71
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,12
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,80
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,90
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,77
Економія при броні: -1,12 грн