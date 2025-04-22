Батончик кокосовий (Coconut bar)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
16,74
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,32
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,99
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,62
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,18
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,79
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,10
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,68
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,19
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,29
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,80
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
16,80
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,32
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,90
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
16,73
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,23
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,12
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,95
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
23,12
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
ВІТАМІНІЗОВАНИЙ КОКОСОВИЙ БАТОНЧИК У МОЛОЧНІЙ КОНДИТЕРСЬКІЙ ГЛАЗУРІ тм "COCO BAR" 40 г №1
Вітапак
22,84
Економія при броні: -1,19 грн