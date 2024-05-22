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Грудний збір №1 (Species pectoralis №1) (350816) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Ціна в місті Київ
від 33,19 грн
Без рецепта
20 шт від 33,19 грн 1 шт від 35,51 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання