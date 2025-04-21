Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
149.1 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
57,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
179.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
48,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
316.4 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
402.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
49,29
Економія при броні: -2,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
405.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
60,10
Економія при броні: -15,52 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
405.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
408.8 км
62,90
Економія при броні: -15,26 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
410.2 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
425.1 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
296.2 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
309.2 км