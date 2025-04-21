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Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Вінниця
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
59,60
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
191.8 км
Грудний збір № 1 50 г №1
62,90
Економія при броні:
-15,26 грн
47,64
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
63,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
198.2 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
49,29
Економія при броні:
-2,62 грн
46,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
60,10
Економія при броні:
-15,52 грн
44,58
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
57,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
385.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
385.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
57,00
Економія при броні:
-10,00 грн
47,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
391.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
48,00
Економія при броні:
-1,00 грн
47,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
449.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
484.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні:
-15,00 грн
57,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
506.8 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-5,00 грн
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
513.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
518.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні:
-15,00 грн
57,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
561.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-5,00 грн
48,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
113.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
126.4 км
Грудний збір № 1 50 г №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
190.5 км
Грудний збір № 1 50 г №1
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