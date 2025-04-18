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Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Харків
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні:
-13,00 грн
59,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-5,00 грн
48,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-5,00 грн
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні:
-13,00 грн
59,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
283.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
48,00
Економія при броні:
-1,00 грн
47,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
57,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
57,00
Економія при броні:
-10,00 грн
47,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
313.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
60,10
Економія при броні:
-15,52 грн
44,58
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
408.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
50,06
Економія при броні:
-3,39 грн
46,67
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
416.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,60
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
420.1 км
Грудний збір № 1 50 г №1
62,90
Економія при броні:
-15,26 грн
47,64
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
422.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
59,60
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
433.2 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
63,00
грн
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Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
164.2 км
Грудний збір № 1 50 г №1
Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
174.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
459.9 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
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