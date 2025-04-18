Грудний збір №1 (Species pectoralis №1)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
49,22
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
6.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
60,10
Економія при броні: -15,52 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
9.8 км
62,90
Економія при броні: -15,26 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
59,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
338.2 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
348.6 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
59,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
72,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
477.3 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
53,00
Економія при броні: -5,00 грн
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
104.8 км
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
143.9 км
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Габдрахманова, 5
249.7 км
Грудний збір № 1 фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я