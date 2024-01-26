лікування слід розпочинати під спостереженням лікаря, який має досвід лікування у разі безпліддя.

Пацієнтів необхідно забезпечити попередньо заповненими лікарським засобом ручками для введення у кількості, необхідній для курсу лікування, та навчити правильно вводити лікарський засіб.

Дозування

Рекомендації щодо дозування фолітропіну альфа такі самі, як і для сечового ФСГ. Клінічна оцінка фолітропіну альфа свідчить, що його добові дози, режим застосування та процес моніторингу лікування не повинні відрізнятися від таких для препаратів сечового ФСГ. Рекомендується дотримуватися нижченаведених початкових доз препарату.

У порівняльних клінічних дослідженнях виявлено, що при застосуванні фолітропіну альфа порівняно із сечовим ФСГ пацієнтам необхідна нижча загальна доза препарату упродовж коротшого періоду лікування. Таким чином, вважається доцільним застосовувати нижчу загальну дозу фолітропіну альфа, ніж та, що зазвичай застосовується для сечового ФСГ. Це дає змогу не лише оптимізувати лікування, але й знизити ризик небажаної гіперстимуляції яєчників (див. Фармакодинаміка).

Жінки з ановуляцією, включаючи СПКЯ

Фолітропін альфа призначають у вигляді курсу щоденних ін’єкцій. У пацієнток із менструаціями лікування слід розпочинати впродовж перших 7 днів менструального циклу.

Зазвичай застосовуваний режим лікування розпочинається із введення 75–150 МО ФСГ щоденно; за необхідності дозу препарату можна підвищувати на 37,5 або 75 МО з інтервалами у 7 або (краще) 14 днів для отримання адекватної, але не надмірної реакції. Лікування має бути адаптованим до індивідуальної реакції пацієнтки, що оцінюється за результатами УЗД розміру фолікулів та/чи визначення рівня секреції естрогенів. Максимальна добова доза препарату зазвичай не перевищує 225 МО ФСГ. Якщо пацієнтка протягом 4 тиж не реагує на лікування належним чином, цей лікувальний цикл слід припинити, провести додаткове обстеження пацієнтки і повторно розпочати терапію з вищої, ніж у попередньому циклі, початкової дози препарату.

Після досягнення оптимальної реакції протягом 24–48 год після останньої ін’єкції фолітропіну альфа одноразово вводять 250 мкг рекомбінантного лХГ альфа (р-лХГ) або 5000–10 000 МО лХГ. Пацієнтці рекомендується мати статевий контакт у день введення лХГ та наступного дня. В альтернативному варіанті може бути проведена внутрішньоматкова інсемінація.

Якщо спостерігається надмірна реакція, лікування слід припинити та відмінити введення лХГ (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ). У наступному циклі лікування необхідно розпочинати з дози, нижчої за ту, що застосовували у попередньому циклі.

Стимуляція розвитку множинних фолікулів у жінок при проведенні стимуляції яєчників перед ЕКЗ або в рамках інших допоміжних репродуктивних технологій

Режим лікування, що зазвичай застосовується для суперовуляції, полягає у введенні 150–225 МО фолітропіну альфа щоденно, починаючи з 2-го або 3-го дня циклу. Лікування продовжують до досягнення належного формування фолікулів (що оцінюється за рівнем естрогенів у сироватці крові та/чи за даними УЗД). Упродовж лікування дозу підбирають відповідно до реакції пацієнтки, але зазвичай вона не повинна перевищувати 450 МО щоденно. Загалом належне формування фолікулів досягається у середньому на 10-й день лікування (у межах від 5 до 20 днів).

Для індукції остаточного дозрівання фолікулів через 24–48 год після останньої ін’єкції фолітропіну альфа вводять разову ін’єкцію 250 мкг р-лХГ або 5000–10 000 МО лХГ.

Для пригнічення різкого підйому рівня ендогенного ЛГ та контролю за тонічним рівнем ЛГ зазвичай застосовують пригнічувальну регуляцію агоністами або антагоністами гонадотропін-рилізинг-гормону. За звичайним протоколом лікування введення фолітропіну альфа розпочинають приблизно через 2 тиж після початку застосування агоніста і продовжують їх поєднане введення до досягнення належного формування фолікулів. Наприклад, після 2 тиж лікування агоністом починають вводити по 150–225 МО фолітропіну альфа впродовж перших 7 днів, змінюючи надалі цю дозу відповідно до реакції яєчників.

Загальний досвід ЕКЗ свідчить, що загалом частота успішного лікування залишається стабільною протягом перших чотирьох спроб і потім поступово знижується.

Жінки з тяжкою недостатністю ЛГ та ФСГ

У жінок із недостатністю секреції ЛГ та ФСГ (гіпогонадотропний гіпогонадизм) метою комбінованої терапії із застосуванням фолітропіну альфа у поєднанні з лютропіном альфа є формування одного зрілого граафового фолікула, з якого після введення лХГ вивільняється яйцеклітина. Фолітропін альфа призначають курсом щоденних ін’єкцій одночасно зі введенням лютропіну альфа. Оскільки у цих пацієнток наявна аменорея і низька ендогенна секреція естрогенів, лікування може бути розпочато в будь-який час.

Рекомендований режим лікування розпочинається зі щоденного введення 75 МО лютропіну альфа одночасно з 75–150 МО ФСГ. Лікування потрібно адаптувати до індивідуальної реакції пацієнтки, що оцінюється за даними УЗД розміру фолікула та рівнем секреції естрогенів.

Якщо вважається за необхідне підвищення дози ФСГ, її найкраще змінювати з інтервалами у 7–14 днів з покроковим збільшенням на 37,5–75 МО. Припустиме збільшення тривалості стимуляції у межах одного лікувального циклу до 5 тиж.

Після досягнення оптимальної реакції протягом 24–48 год після останньої ін’єкції фолітропіну альфа та лютропіну альфа одноразово вводять 250 мкг р-лХГ або 5000–10 000 МО лХГ. Пацієнтці рекомендується мати статевий контакт у день введення лХГ та наступного дня. Альтернативно можна провести внутрішньоматкову інсемінацію.

Слід враховувати необхідність підтримки лютеїнової фази, оскільки недостатність речовин з лютеотропною активністю (ЛГ/лХГ) після овуляції може спричинити передчасну недостатність жовтого тіла.

Якщо спостерігається надмірна реакція, лікування слід припинити та відмінити введення лХГ. У наступному циклі лікування необхідно розпочинати з дози ФСГ, нижчої за ту, що застосовували у попередньому циклі (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Чоловіки з гіпогонадотропним гіпогонадизмом

Фолітропін альфа застосовують у дозі 150 МО тричі на тиждень одночасно із введенням лХГ протягом щонайменше 4 міс. Якщо після закінчення цього курсу у пацієнта не спостерігатиметься реакції, комбіноване лікування можна продовжити. Сучасний клінічний досвід свідчить про те, що у разі необхідності досягнення сперматогенезу лікування можна продовжувати щонайменше протягом 18 міс.

Окремі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку. Відповідних показань для застосування фолітропіну альфа у пацієнтів літнього віку немає. Безпека та ефективність застосування фолітропіну альфа для цих пацієнтів не встановлена.

Пацієнти з порушенням функції нирок або печінки. Безпека, ефективність та фармакокінетичні параметри фолітропіну альфа у пацієнтів із порушенням функції нирок або печінки не встановлені.

Спосіб застосування

Лікарський засіб Бемфола призначений для п/ш введення. Першу ін’єкцію лікарського засобу слід проводити під безпосереднім наглядом медичного працівника.

Самостійне введення лікарського засобу можуть проводити лише добре мотивовані, належним чином навчені пацієнти, які за необхідності мають можливість проконсультуватися з фахівцем.

Попередньо наповнена ручка, що містить картридж із разовою дозою лікарського засобу Бемфола, призначена для одноразового застосування. Отже, пацієнти мають отримати чіткі інструкції, щоб не допустити неправильного застосування одноразового пристрою.

Рекомендації для самостійного введення лікарського засобу Бемфола за допомогою готової до застосування ручки для введення

Попередження: будь-ласка, уважно прочитайте інструкцію перед самостійним застосуванням ручки для введення з препаратом Бемфола. Не дотримуйтесь вказівок з інших джерел, окрім тих, які наведено в цій інструкції для медичного застосування, або вказівок вашого лікаря, оскільки це може поставити під загрозу правильне використання попередньо наповненої ручки та ваше лікування.

1. Як користуватися попередньо наповненою ручкою з препаратом Бемфола.

• Повністю прочитайте інструкцію перед застосуванням попередньо наповненої ручки.

• Кожна попередньо наповнена ручка призначена лише для вашого використання, не дозволяйте іншим людям користуватися нею.

• Цифри на дисплеї попередньо наповненої ручки означають дозу препарату в міжнародних одиницях (МО). Лікар скаже Вам, скільки МО Вам необхідно вводити щодня.

• Ваш лікар/фармацевт розкаже Вам, скільки попередньо наповнених ручок для введення з препаратом Бемфола Вам необхідно буде використати впродовж повного курсу лікування.

• Робіть собі ін’єкцію щодня у той самий час.

2. Перед застосуванням попередньо наповненої ручки

2.1. Дістаньте ручку з холодильника

• Дістаньте одну з Ваших ручок для введення із холодильника за 5–10 хвилин до її використання.

• Якщо препарат заморожений, будь ласка, не використовуйте його.

2.2. Вимийте руки

• Вимийте Ваші руки теплою водою з милом та висушіть їх.

• Важливо, щоб Ваші руки та все, що Ви будете використовувати при підготовці ручки для введення, були якомога чистішими.

2.3. Оберіть чисте місце

· Підходящим місцем може бути чистий стіл або інша поверхня.

3. Підготовка попередньо наповненої ручки до ін’єкції.

Слід робити ін’єкцію щодня приблизно в той самий час. Дістати ручку для введення з холодильника за 5–10 хв до її застосування.

Примітка: слід переконатися, що препарат не заморожений.

Підготуйте голку для ін’єкції

Дістаньте нову голку. Використовуйте тільки одноразові голки, які входять в комплект упаковки. Міцно тримайте зовнішній ковпачок голки.

У всіх випадках перевіряйте, щоб етикетка контролю розкривання не була пошкоджена чи ослаблена.

Зніміть з голки для ін’єкцій етикетку контролю розкривання.

Увага: якщо етикетка контролю розкривання пошкоджена або ослаблена, не використовуйте голку. Викиньте її в контейнер для утилізації гострих предметів. Візьміть нову голку.

Прикріпіть голку .

Тримаючи ручку з боків і голку на одній лінії з ручкою, приєднайте голку і щільно зафіксуйте її на кінчику ручки. Переконайтеся, що голка правильно закріплена на ручці в прямому положенні.

Увага: незважаючи на те, що на кінці ручки є різьба, ніколи не намагайтеся прикрутити голку до ручки, оскільки це може призвести до неправильного положення голки.

Не натискайте на регулятор дози під час приєднання голки.

Зніміть зовнішній ковпачок голки. Зберігайте ковпачок ‒ він Вам знадобиться після ін’єкції, щоб викинути ручку.

Зніміть внутрішній ковпачок голки.

Переконайтеся, що голка знаходиться в правильному положенні.

4. Встановлення дози, яка призначена вашим лікарем

Спочатку тримайте ручку для введення голкою догори. Щоб видалити повітряні бульбашки з системи, легенько постукайте по боковій поверхні ручки, щоб можливі повітряні бульбашки піднялися вгору.

Тримаючи ручку для введення голкою догори, натисніть на регулятор дози, доки не зникне стрічка активації з маленькою стрілкою. Ви також почуєте клацання і невелика кількість рідини вивільниться з голки (це нормально). Тепер ручка готова для встановлення дози.

Увага: якщо рідина не виприсне або на стику голки та ручки виявиться витік рідини, ручку для введення застосовувати не можна.

Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо ви помітили будь-які проблеми.

Обережно повертайте регулятор дози, доки показник призначеної Вам дози не з’явиться на одній лінії з серединою виступу на ручці.

Примітка: у попередньо наповненій ручці з дозуванням 75 МО/0,125 мл регулятор дози не можна повернути повністю, але його можна повертати в зворотному напрямку.

Тепер ручка для введення готова до ін’єкції.

Увага: не натискайте на регулятор дози в даний момент.

5. Введення дози

Тепер Ви готові для негайного введення ін’єкції. Ваш лікар або медсестра вже порадили Вам, у яку ділянку тіла робити ін’єкцію (наприклад? живіт, передня поверхня стегна). Щоб мінімізувати подразнення шкіри, кожного дня обирайте інше місце для ін’єкції.

Круговими рухами протріть шкіру у місці ін’єкції серветкою, просоченою спиртом, яка знаходиться в упаковці.

Зачекайте кілька секунд, поки спирт не випарується зі шкіри і вона підсохне, перш ніж робити ін’єкцію.

Переконайтеся ще раз, що правильна доза відображається на ручці. Обережно зберіть у складку шкіру ділянки ін’єкції. Тримайте ручку приблизно під прямим кутом (кут 90°) і повністю введіть голку в шкіру одним рівномірним рухом.

Увага: не натискайте на регулятор дози під час введення голки та не змінюйте напрямок голки при введенні в шкіру.

Після того, як голка повністю введена в місце ін’єкції, натискайте регулятор дози повільно і безперервно до упору, доки індикатор встановленої дози не зникне.

Не виймайте голку відразу, зачекайте принаймні 5 секунд, перш ніж витягнути її, щоб переконатися, що ви ввели повну дозу.

Витягнувши голку, круговими рухами протріть шкіру спиртовою серветкою.

Увага: якщо під час ін’єкції на стику голки та ручки виявлено витік рідини, повідомте про це свого лікаря або фармацевта.

6. Після ін’єкції

Обережно надягніть на голку зовнішній ковпачок.

Попередньо наповнену ручку можна використати лише один раз. Її потрібно викинути, навіть якщо після ін’єкції в ручці залишилася рідина.

Викиньте у смітник упаковку, внутрішній ковпачок голки, наклейку, спиртову серветку та Інструкцію для медичного застосування.

Не викидайте лікарські засоби в раковину, туалет або побутовий смітник. Використану ручку необхідно помістити в контейнер для гострих предметів і повернути до медичного закладу для правильної утилізації. Запитайте свого фармацевта, як розпоряджатися лікарським засобом, яким Ви більше не користуєтесь.

Примітка: протягом терміну придатності закритий лікарський засіб може зберігатися при температурі не вище 25 °С протягом 3 міс без повторного охолодження; лікарський засіб слід утилізувати, якщо він не був використаний по закінченню 3 міс.

Діти. Відповідних показань для застосування фолітропіну альфа пацієнтам педіатричної групи немає.