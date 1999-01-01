Київ
Гонадотропні гормони
G03G A05
Фолітропін альфа
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A05
Фолітропін альфа
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Фоліграф®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 0,5 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
437,49
грн
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 900 мо картридж, вміщений в ручку для введення 1.5 мл з 20 голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 150 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.25 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 150 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.25 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 150 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.25 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 225 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.375 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 225 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.375 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 225 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.375 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розч. у шприці по 1 мл, + голка д/п р-ну + д/введ. р-ну №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл з 8-ю голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл з 12-ю голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
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75 МО
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450 МО
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Пакування
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.5 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.25 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.75 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.125 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.375 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 1.5 мл
фл.
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Виробник
Bharat Serums & Vaccines
Арес Трейдінг
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Гедеон Ріхтер
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