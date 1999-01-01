Київ
Гонадотропні гормони
G03G A05

Фолітропін альфа

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A05Фолітропін альфа
Сортування: По популярності
Фоліграф®
Фоліграф®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 0,5 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 437,49 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Гонал-Ф®
Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 900 мо картридж, вміщений в ручку для введення 1.5 мл з 20 голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 150 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.25 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 150 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.25 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 150 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.25 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 225 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.375 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 225 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.375 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 225 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.375 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Гонал-Ф®
Гонал-Ф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розч. у шприці по 1 мл, + голка д/п р-ну + д/введ. р-ну №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Гонал-Ф®
Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл з 8-ю голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Гонал-Ф®
Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл з 12-ю голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране