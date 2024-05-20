Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Братства тарасівців, 6 Всього: упаковка (1) 3992,07 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 4233,85 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146 Всього: упаковка (1) 3992,07 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (2) 4377,74 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (2) 4386,71 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 108/1 Всього: упаковка (1) 3992,07 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (2) 3981,04 Економія: -187,01 грн 3794,03 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Костянтинівська, 25 Всього: упаковка (1) 4196,82 Економія: -374,87 грн 3821,95 грн Забронювати