застосовують тільки для п/ш ін’єкцій; жінкам з ановуляцією, включаючи СПКЯ призначають у вигляді курсу щоденних ін’єкцій, у пацієнток з менструаціями лікування розпочинати впродовж перших 7 днів менструального циклу; дозування та схема введення залежать від індивідуальної реакції, яку оцінюють шляхом визначення розміру фолікула при ультразвуковому дослідженні та/або рівня секреції естрогенів; здебільшого застосовують таку схему лікування - спочатку щоденно вводять по 75-150 МО ФСГ, а потім при необхідності збільшують через кожні 7 або 14 днів дозу на 37,5 МО (але не більше, як на 75 МО) для одержання адекватної, але не надмірної реакції, МДД - 225 МО; якщо через 4 тижні такого лікування адекватна реакція не розвинулась, цикл лікування припинити, провести додаткове обстеження пацієнтки і повторно розпочати лікування з більшої, ніж у попередньому циклі, початкової дози препарату; за наявності адекватної реакції проводять одноразове введення лХГ у дозі 5000 -10 000 МО через 24-48 год після останньої ін’єкції; статевий акт рекомендується в день введення та наступного дня після введення лХГ; при надмірній реакції лікування необхідно припинити та відмінити введення лХГ; відновити лікування можна вже в наступний менструальний цикл з введенням меншої дози, ніж у попередньому циклі; дозування для жінок, яким необхідна суперовуляція для проведення запліднення in vitro або інших методик допоміжної репродукції - для індукції суперовуляції фолітропін альфа вводять щоденно в дозі 150-225 МО, починаючи з 2-3-го дня менструального циклу, таке лікування продовжують до адекватного розвитку фолікулів; дозу підбирають відповідно до індивідуальної реакції, але найчастіше вона не більша 450 МО/добу; для остаточного дозрівання фолікулів проводять одноразове введення лХГ у дозі 5000-10000 МО через 24 - 48 год після останньої ін’єкції фолітропіну альфа; з метою пригнічення росту рівня ендогенного ЛГ, а також для контролю тонічного рівня ЛГ часто застосовують агоніст гонадотропін - рилізинг - гормону; поширеною схемою лікування при цьому є введення фолітропіну альфа з початком ін’єкцій через 2 тижні після першого введення агоніста, і обидва препарати застосовуються аж до досягнення адекватного розвитку фолікулів; чоловіки з гіпогонадотропним гіпогонадизмом застосовують у дозі 150 МО 3р/тиждень одночасно із введенням лХГ протягом щонайменше 4 міс; якщо після закінчення цього курсу у пацієнта не спостерігатиметься реакції, комбіноване лікування можна продовжити; сучасний клінічний досвід свідчить про те, що у разі необхідності для досягнення сперматогенезу лікування можна продовжувати щонайменше протягом 18 міс.