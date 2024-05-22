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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що поліпшують сперматогенез.Андроксель (Androxel)

Андроксель (Androxel) (349552) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Андроксель (Androxel)
Ціна в місті Київ
від 904,36 грн
Без рецепта
20 шт від 904,36 грн
В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
10.8 Дієтичні добавки, що поліпшують сперматогенез.