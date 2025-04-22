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Андроксель (Androxel)
Андроксель (Androxel)
Чернігів
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Вітамін
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Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
67.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 16
115.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Героїв Майдану, 1
115.3 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
115.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 1
116.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 94
117.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 9-Б/22
118.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-Б
118.7 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
120.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
120.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
121.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
121.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
121.7 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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