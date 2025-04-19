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Андроксель (Androxel)
Андроксель (Androxel)
Одеса
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-Б
256.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-74,10 грн
1028,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
344.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-37,10 грн
1065,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
344.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-37,10 грн
1065,90
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
345.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-37,10 грн
1065,90
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.8 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-37,10 грн
1065,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
347.7 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
347.8 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
367.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 1
403.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-0,10 грн
1102,90
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
407.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, 33
407.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-0,10 грн
1102,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 2-Б
427.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-74,10 грн
1028,90
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
427.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 75
427.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
427.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
428.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.8 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 20
431.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
433.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1060,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
435.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні:
-74,10 грн
1028,90
грн
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