Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Дніпро
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
4.7 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-Б
197.3 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -74,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
235.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
241.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
242.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
242.3 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 1
363.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
378.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
379.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1065,00
Економія при броні: -42,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
380.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1097,00
Економія при броні: -43,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
383.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
383.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
384.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.3 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
275,75
Економія при броні: -14,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 20
388.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
388.7 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
388.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
389.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
389.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс