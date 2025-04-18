Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1103,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
2.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
2.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
2.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Андроксель порошок саше №20
Серіс
1065,00
Економія при броні: -42,60 грн