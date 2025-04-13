Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом

Брусниця (Lingonberry)

6 препаратівЗнайти все в аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
50 г "брусниця" №1
Ключі Здоров'я
від 36,82 грн
в 227 аптеках
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ФІТОЧАЙ "БРУСНИЦЯ ЛИСТЯ" тм "NATURALIS"
ФІТОЧАЙ "БРУСНИЦЯ ЛИСТЯ" тм "NATURALIS"
Чай 50 г №1
Фіто Світ
від 39,10 грн
в 42 аптеках інших міст
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ФІТОЧАЙ "БРУСНИЦЯ ЛИСТЯ" тм "NATURALIS"
ФІТОЧАЙ "БРУСНИЦЯ ЛИСТЯ" тм "NATURALIS"
Чай 1,5 г фільтр-пакет №20
від 43,40 грн
в 16 аптеках інших міст
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Брусниця листя
Брусниця листя
30 г №1
Екватор
від 36,34 грн
в 1 аптеці
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "БРУСНИЦЯ"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "БРУСНИЦЯ"
Таблетки 0,4 г банка №90
ДАНІКА
Немає в наявності
Брусниця листя
Брусниця листя
50 г №1
ЧП Карпов М.Ю.
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 36,34 грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Вага
50 г
Дієтичні добавки