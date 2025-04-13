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Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Брусниця (Lingonberry)
6 препаратів
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
50 г "брусниця" №1
Ключі Здоров'я
від
36,82
грн
в 227 аптеках
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ФІТОЧАЙ "БРУСНИЦЯ ЛИСТЯ" тм "NATURALIS"
Чай 50 г №1
Фіто Світ
від
39,10
грн
в 42 аптеках інших міст
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ФІТОЧАЙ "БРУСНИЦЯ ЛИСТЯ" тм "NATURALIS"
Чай 1,5 г фільтр-пакет №20
від
43,40
грн
в 16 аптеках інших міст
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Брусниця листя
30 г №1
Екватор
від
36,34
грн
в 1 аптеці
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "БРУСНИЦЯ"
Таблетки 0,4 г банка №90
ДАНІКА
Немає в наявності
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Брусниця листя
50 г №1
ЧП Карпов М.Ю.
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
чай
Дозування
0.4 г
1.5 г
Пакування
30 г
50 г
банка
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
90
Виробник
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Карпов М.Ю.
Ключи Здоровья
Фито Свит
Экватор
Ціни в
Київ
від
36,34
грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Вага
50 г
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
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