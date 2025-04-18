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Брусниця (Lingonberry)

Брусниця (Lingonberry)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 146 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
59,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,21 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
58,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
57,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
59,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
66,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
59,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
67,12
Економія при броні: -3,40 грн
63,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
61,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,25 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
59,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
59,15 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
59,19 грн
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