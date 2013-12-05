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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
10.1.

Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом 10.1. Класифікація

Arbor Vitae Мучниці листя листя, 50 г, пачка, № 1; Віола
Arbor Vitae Мучниці листя Листя, 50 г, пачка, № 1 Віола
В 6 аптеках
від 80,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE НИРКОИЙ ЧАЙ пачка, 50 г, № 1; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE НИРКОИЙ ЧАЙ Пачка, 50 г, № 1 Група Компаній МедФармХолдинг
В 6 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE НИРКОИЙ ЧАЙ фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE НИРКОИЙ ЧАЙ Фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 Група Компаній МедФармХолдинг
В 8 аптеках
від 65,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ХВОЩУ ПОЛЬОВОГО ТРАВА трава, 50 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE ХВОЩУ ПОЛЬОВОГО ТРАВА Трава, 50 г, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Nature's Way (Натурес Вей) Нирки-сечовий міхур капсули, флакон, № 100; Quality Supplements and Vitamins, Inc
Nature's Way (Натурес Вей) Нирки-сечовий міхур Капсули, флакон, № 100 Quality Supplements and Vitamins, Inc
В 17 аптеках
від 643,79 грн
Ціни в аптеках
Uroxin® таблетки, № 15; PharmaSuisse Laboratories
Uroxin® Таблетки, № 15 PharmaSuisse Laboratories
Немає в наявності
Анеза капсули, 300 мг, № 30; Біхелс
Анеза Капсули, 300 мг, № 30 Біхелс
В 355 аптеках
від 398,39 грн
Ціни в аптеках
Бангшил таблетки, 390 мг, № 100; ОРГАНИК ПРОДАКТС УКРАИНА ООО
Бангшил Таблетки, 390 мг, № 100 ОРГАНИК ПРОДАКТС УКРАИНА ООО
В 128 аптеках
від 374,00 грн
Ціни в аптеках
БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ 200 мл, № 1; Weleda
БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ 200 мл, № 1 Weleda
Немає в наявності
БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ 250 мл, № 1; Weleda
БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ 250 мл, № 1 Weleda
Немає в наявності
Брусниця листя 30 г, № 1; Екватор
Брусниця листя 30 г, № 1 Екватор
В 77 аптеках
від 23,66 грн
Ціни в аптеках
Брусниця листя 50 г, № 1; ЧП Карпов М.Ю.
Брусниця листя 50 г, № 1 ЧП Карпов М.Ю.
В 1 аптеці
від 57,00 грн
Ціни в аптеках
Бузини чорної квітки фіточай, фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; Ключі Здоров'я
Бузини чорної квітки Фіточай, фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 Ключі Здоров'я
В 10 аптеках інших міст
від 43,00 грн
Ціни в інших містах
Бурпія капсули, 420 мг, № 60; Озимук Фарм
Бурпія Капсули, 420 мг, № 60 Озимук Фарм
В 91 аптеці
від 678,59 грн
Ціни в аптеках
Герба Нефрон капсули, тм tabula vita, тм tabula vita, № 30; Фітопродукт
Герба Нефрон Капсули, тм tabula vita, тм tabula vita, № 30 Фітопродукт
В 70 аптеках
від 150,00 грн
Ціни в аптеках
ГЕРБА НЕФРОН "ЦІЛЮЩА СИЛА" "TABULA VITA" краплі, 30 мл, № 1; Фітопродукт
ГЕРБА НЕФРОН "ЦІЛЮЩА СИЛА" "TABULA VITA" Краплі, 30 мл, № 1 Фітопродукт
В 67 аптеках
від 105,00 грн
Ціни в аптеках
Данноза уро-акут порошок, саше, № 14; Alpen Pharma AG
Данноза уро-акут Порошок, саше, № 14 Alpen Pharma AG
В 83 аптеках
від 421,57 грн
Ціни в аптеках
Данноза уро-пролонг порошок, саше, № 14; Alpen Pharma AG
Данноза уро-пролонг Порошок, саше, № 14 Alpen Pharma AG
В 84 аптеках
від 448,33 грн
Ціни в аптеках
Діурол капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Діурол Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 184 аптеках
від 270,48 грн
Ціни в аптеках
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "БРУСНИЦЯ" таблетки, 0,4 г, банка, № 90; ДАНІКА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "БРУСНИЦЯ" Таблетки, 0,4 г, банка, № 90 ДАНІКА
Немає в наявності
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