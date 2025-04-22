Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
69,90
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
63,16
Економія при броні: -7,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
66,11
Економія при броні: -4,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
65,76
Економія при броні: -7,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
63,96
Економія при броні: -6,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
64,49
Економія при броні: -3,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
71,22
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я