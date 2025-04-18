Київ (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
58,90
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
65,19
Економія при броні: -3,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
70,10
Економія при броні: -18,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
68,07
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
69,29
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
65,26
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
70,10
Економія при броні: -18,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
67,99
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г №1
Ключі Здоров'я
72,20
Економія при броні: -18,65 грн